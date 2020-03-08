Tarihlerinde ilk kez bu karara imza attılar... "Yolsuzluk devleti yiyip bitirdi"

Uzun yıllardır devam eden yolsuzluğun tetiklediği ekonomik kriz yüzünden protestolarla sarsılan Lübnan, tarihinde ilk kez temerrüde düştü. Başbakan Hassan Diyab, pazartesi günü yapılması gereken 1.2 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesini askıya aldıklarını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, devletin bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurdu.

GSYİH'NİN YÜZDE 170'İNE DENK

Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini belirten Diyab, kamu borcunun 90 milyar doları aştığını, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 170’ine denk geldiğini aktardı.

“DÜNYANIN EN BORÇLU ÜLKESİ OLMA YOLUNDAYIZ”

"Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda" diyen Başbakan, “nüfusun yüzde 40'ından fazlasının geçmiş politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini” vurguladı.