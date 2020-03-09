09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

MSB açıkladı... YPG'ye darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı...

MSB açıkladı... YPG'ye darbe

 

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Odatv.com


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