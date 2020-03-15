Korona'ya karşı hepimiz eşit miyiz... Zenginlerin karantinası ne durumda

Korona'ya karşı hepimiz eşit miyiz acaba? Zenginlerin karantinası ne durumda?

Size uzun uzadıya hikayeler ve detaylar vermek yerine birkaç resimle çok zenginlerin nsaıl mekanlarda karantina altında yaşadıklarını veya yaşayacaklaırnı göstermeye çalışacağım.

*Sinema, havuz, bar: Kıyamet sonrası yeraltı geleceğinin içinde (Fotoğraf: Jim Lo Scalzo / EPA)

15 katlı lüks bir yeraltı apartman kompleksine dönüştürülen bir füze silosu, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde mağazada bulunanların bir tadı olabilir.

Bu nerede mi?

Doğru yanıt: Vivos'un ABD, Güney Dakota'daki eski ordu mühimmat sığınaklarından biri, "kıyamet topluluğu" için yeniden tasarlandı.

* Giriş kapısı - Eski bir askeri mühimmat deposu.

Projenin adı ise: Survival Condo. Gökdelen yerine yer delen, kısacası yerin altında inşa edilmiş bir sığınak...

Dünyanın en zenginleri, şimdiye kadar Covid-19 salgınının en kötülerinden kaçınan ülkelerde tatil evleri veya özel olarak hazırlanmış afet sığınakları için yola çıkmak için özel jetler kiralıyorlar. Dünyanın en zengin araçlarından bazıları için yurt dışında Covid-19 testleri, kişisel sağlık görevlileri ve yeraltı gizlenme yerlerinde kendilerini "tecrit edebiliyorlar''.

Bu da Amerika'da...

Peki başka ülkelerde bu türden zengin sığınakları var mı acaba? Zengin olursam ve öğrenirsem söz haber vereceğim...

80 kişilik bir Korona sığınağı, Vivos İndiana ABD'de:

Hepimize ve ailelerimize sağlık dolu günler dilerim.

Rafael Sadi

Odatv.com

Kaynak:

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/disease-dodging-worried-wealthy-jet-off-to-disaster-bunkers?fbclid=IwAR3lhLgwVbEJVxlo9Qy8RO1sC6Dk5jueRwS7-3HRGaSa5n_SBEPhNGw3hbE

https://survivalcondo.com/details/

https://www.theguardian.com/cities/2019/dec/16/a-cinema-a-pool-a-bar-inside-the-post-apocalyptic-underground-future